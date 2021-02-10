教育部體育署評選「運動i台灣計畫績效特優縣市」，台中市獲「特優」獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

教育部體育署評選「運動i台灣計畫績效特優縣市」，台中市獲「特優」獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

教育部體育署評選「運動i台灣計畫績效特優縣市」，台中市獲「特優」獎 ，運動局長李昱叡表示，去年教育部體育署運動現況調查，台中規律運動人口成長提升2％，目前到33.5％的運動人口，與六都評比表現顯著提升，台中市執行運動ｉ台灣計畫共推動242個專案，包括女性運動、身心障礙專屬運動、獨木舟體驗、時代騎輪節、國民體育日等提升市民運動參與。

台中市在「運動i台灣計畫績效特優縣市」評選獲教育部體育署「特優」獎榮耀，李昱叡代表市長盧秀燕出席受獎。

李昱叡說，獲得特優獎項，顯示台中運動發展獲得肯定與支持，將持續營造優質的運動環境，提升全民運動風氣，打造酷運動城市。

運動局去年執行運動ｉ台灣計畫共推動242個專案，包括女性運動、身心障礙專屬運動、獨木舟體驗、時代騎輪節、國民體育日等；為提升市民運動參與，新增足球運動熱區專案，開設單眼入門與運動攝影、專屬兒童與女子足球節活動。

為提升市運動風氣，運動局透過具體政績及行銷策略進行宣傳，打造酷運動酷城市為主軸，在整體行銷、資源整合、量化評核等指標，台中皆表現亮眼榮獲佳績，深獲民眾一致喜愛與好評。

台中市除獲頒運動ｉ台灣特優縣市之外，在盧秀燕運動擘畫下，締造多項紀錄，包含去年促成中華職棒在台中擁有四個第一：全球第一首場職棒開打、首場開放球迷入場觀賽、職棒選秀會、總冠軍賽首戰皆在臺中舉行。

去年全民運動臺中市展現實力，勇奪全國第一名總統獎，創下三連霸紀錄，頒發高達7490萬元賽會總獎金。全國身心障礙運動會拿到全國第二的歷史佳績，奪得92金67銀32銅，這些成績都歸功於全民運動的推展有成。

台中市在推廣全民與競技運動方面持續創新，實體F1賽車原裝空運來台掀起全國賽車運動話題；支持年輕世代籃球運動，成立台中市夢想家青年隊；引發籃壇新風潮P. LEAGUE＋聯盟職籃熱身賽台中登場，民眾熱烈支持賽事座無虛席。

台中率先全臺首度舉辦MARVEL RUN漫威主題路跑，逾萬名漫威迷齊聚府前廣場，讓愛運動的漫威迷一次滿足。

(中時 )