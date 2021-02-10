農曆春節即將到來，苗栗縣縣長徐耀昌為激勵警察局同仁工作士氣，特地頒發春節慰問加菜金，8日並帶領縣府團隊與員警圍爐吃火鍋，徐耀昌同時也透過視訊，與距離較遠的其他各分駐所、派出所員警吃道地客家菜同樂，內外勤員警齊聚一堂享用熱騰騰的圍爐火鍋，氣氛熱鬧溫馨。

苗栗縣警局表示，縣長徐耀昌是透過視訊方式，向過年期間仍要執勤、維護交通治安的員警表示辛苦與感謝，也透過無線電系統向警察局所有執勤的同仁拜年。特別的是，苗栗縣警局的5個警察分局也在同一時間於各自分局辦桌圍爐，並向縣長介紹在地特色料理，如：紅棗雞湯、尖山南瓜炒米粉、客家古早飯等。

苗栗縣警局為慰勉假期仍要值勤的員警，特地舉辦圍爐餐會。（圖／翻攝畫面）

警察局也特地安排員警與家人視訊，其中1位剛分發至苗栗的女警，向遠在高雄的爸爸視訊祝福，縣長徐耀昌也向員警的父親保證會好好照顧同仁，請他放100個心；另有員警家人對於縣長對警察的肯定及關愛覺得揪感心，縣長則代替縣民感謝員警與家人們的辛勞，場面溫馨感人。

派出所員警表示，以前過年只能吃便當或便利商店微波食品，第1次可以在派出所享用如此好吃的火鍋與苗栗在地特色料理，感覺就像在家裡吃年夜飯，感受到縣長及警察局長滿滿的愛心。

苗栗縣警察局局長周煥興表示，除了感謝各級長官對警察的厚愛，也感謝同仁們的辛勞付出，同時也期勉執勤人員在這段重要節日期間竭盡所能，共同維護良好的治安、交通及安居環境，讓民眾能安心的過一個好年。

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(中時新聞網)