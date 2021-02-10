農曆春節將至，部分歸國民眾仍在居家檢疫期，趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。「你們絕對不孤單」，台中市長盧秀燕特別錄製影片並在臉書貼文，感謝居家檢疫民眾為了自己、親友以及城市安全，遵守「一人一戶」防疫規定，加碼發送春節限定防疫關護物資包給居檢民眾。發文讓網友感動留言「溫暖的市長」。

盧秀燕在影片中指出，目前正在居家檢疫的市民朋友約有1000人，由於防疫規範，無法與家人團聚過年，外界都在幫忙加油、打氣。

春節加碼的防疫關護物資包內除了溫度計、口罩、垃圾袋、泡麵及飲料等防疫用品與物資，由於今年春節適逢情人節，市府特別贈送巧克力，讓他們感受溫韾與甜蜜；裡頭也有年節應景的新春小紅包與澎湃的食品福袋，更可感受年節喜氣。

盧秀燕感謝居家檢疫者的配合，也謝謝還有一群人，為了讓市民過好年，自己沒有辦法過年，像是警察、消防、醫護、教育人員等，以及市府1999的話務人員，她致上最高的敬意，祝福大家新的一年牛來運轉、一切順心。

這支影片在網路發文，網友回響熱烈，紛紛留言「很溫暖的市長」、「市長新年快樂，全國人民有你真好，加油」、「市長好溫馨的送暖」、「天佑台灣，祈願大家平平安安」，還有網友分享「我早上有遇到送物資到市府的人，市長的愛心，好溫暖，而且貼心還有巧克力，不忘情人節，真好，我都想要一包了」，感謝盧市長的愛心。

民政局指出，春節加碼的防疫關護物資包，即日起已開始發放給居家檢疫者，此外，針對居家檢疫者，市府跨局處派人進駐專責中心，陪伴市民度過14天居家檢疫期。

(中時 )