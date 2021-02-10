我國進口新冠肺炎疫苗啟運在即，國內上市櫃攬貨公司高階都認為，承攬業者插手機會很小，主要是估計運送權會掌握在藥廠手上，且運送人需要通過醫療GDP認證，中菲行曾經考慮組成國家隊，但因疫苗的體積很小，難達經濟效益，估計在運送時間要求下，託運人會選有直飛的航空公司，我國兩大航空公司參與承運機會很高。

捷迅公司高階坦言，參與疫苗運輸對多數攬貨業都是不務實的，因為疫苗都是掌握在國家或製造廠商手上，疫苗運送門檻高，限制條件多，不是一般攬貨業能插手的。

台驊投控則認為，疫苗運送要看是哪一種疫苗，如果需要特殊冷鏈設備，可能需要政府協助與補助。目前看承攬業參與的機會不高，除非是包機業務，但疫苗體積小且生產不及，目前都是分批小量在運送。

中菲行曾經深入研究並考慮組國家隊，但後來發覺很難掌握政府會向哪個藥廠買疫苗，除非政府以FOB條件採購，由買方掌控運送權，如果以CIF條件採購，運送權在藥廠手上，藥廠會優先選擇在該廠城市設有分公司的承攬業，也會優先選擇有直飛的航空公司，而現在有直飛台灣的航空公司不多，華航、長榮被選中機會就很高，像疫苗大廠輝瑞在紐約有設廠，兩航都有班機直飛紐約。

華航內部則分析，各國採購疫苗多半會以CIF條件採購，因為藥廠才會確切了解疫苗運送需要注意的每一個細節，買方沒有必要承擔運送的風險，買方重視的是貨物準時送到，且毀損率必須很低。

對華航來說，就是做好運送疫苗的一切準備，華航申請國際航空運輸協會(IATA)醫藥品冷鏈運 輸認證(CEIV Pharma)，在2019年4月通過嚴格審核，為台灣首家且唯一獲此認證航空公司。

華航看準COVID-19疫苗運送商機，開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達-80°C，華航已與國際被動式溫控櫃供應商簽約 合作超低溫運送，為新冠疫苗運送做好準備。此外，華航也陸續接獲多家業者洽詢各類疫苗載運計畫，並將研議與聯航接洽合作，協助他 國轉運疫苗商機。

(工商 )