中華籃協今天上午決定不派隊前往卡達參加亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊執行教練鄭志龍下午記者會表示，昨晚在與籃協幹事部與教練團經過討論後最終決定球員健康比會籍權利重要，因此決定退賽。

鄭志龍說，中華隊原本積極備戰第三階段賽事，但不少球員和家長擔心，導致本來有11名球員有意願參賽，到後來只剩下7人，直至昨日還是沒有辦法補齊10人亞洲籃總規定最低參賽門檻，因此只能走到退賽這一步。

籃協副秘書長李雲翔表示，亞洲籃總昨晚來信，內容直言了解我們組訓的困難度，但還是希望我們能夠湊齊10人參賽。籃協今天去函給亞洲籃總，表達我們決定退賽，至於接下來亞洲籃總或是國際籃總會如何處理，我們就不得而知，只能等待最後結果了。

籃協祕書長李一中強調，外界認為中華隊義勇軍或是敢死隊，這是非常不好的態度，因為留下來集訓的球員都是有著強烈的國家榮譽感，希望能為國爭光，豈能隨意汙衊他們，應該給他們應有的尊重與肯定。

(中時 )