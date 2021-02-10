春節期間為國人返鄉及旅遊旺季，為避免傳染風險，台中市政府經濟發展局防疫人員持續積極要求各公、民有零售市場及攤販集中區落實每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板等8項防疫措施，並提供民眾「口罩戴好戴滿、酒精噴好噴滿、與人距離離好遠滿」3防疫撇步，藉此力阻疫病擴散，讓消費者安心逛菜市。

經發局長張峯源表示，傳統市場為市民喜愛採買年貨的場所，消費人潮出入頻繁，市府對於市集防疫措施相當重視，積極要求各市集落實8大防疫措施，分別為「全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板、市場公共區域每週全面清潔消毒、市場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、市場廁所提供肥皂加強洗手防疫觀念、管理室定期向攤商進行防疫宣導」等8項防疫措施，強化各市場攤商防疫意識。

此外，也提供民眾3招防疫撇步，包含「進入市場口罩務必戴好戴滿、進出市場酒精噴好噴滿、與人距離離好遠滿」，其中，與人距離為保持1.5公尺安全社交距離，希望除了攤商自我管理以外，也提升逛街民眾防疫意識，讓大家安心到市場「買好買滿」。

經發局強調，因應年節採購人潮，各公有市場已上緊發條做好充足的防疫準備，針對市場環境衛生加強清潔與消毒，除了原本每月定期病媒蚊防治噴藥外，更針對各公民有市場進行達上百次除菌消毒，並規劃協助攤販集中區加強消毒，以全面阻絕疫病傳播。

進出市場應確實遵循8大場域須佩戴口罩的防疫規範，並做好自主健康管理，才能確保消費安全；市府也將不定期進行防疫稽查及宣導及依中央防疫指揮中心指示及疫情發展狀況，視需要啟動人流管制措施。期望透過市府、市集攤商及民眾共同努力做好防疫工作，讓台中防疫無死角，市民放心逛菜市。

(中時 )