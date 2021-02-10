明天就是除夕夜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中力拚防疫忙了一整年；對於今年如何過團圓除夕夜，陳時中今天笑說，他今年下定決心要在家吃年夜飯，希望不要有突發新聞。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒超過1年，如今農曆春節又將到來，防疫團隊如何過年也引發民眾好奇。

陳時中今天下午在記者會中表示，今年過年他應該會去幾個檢疫所看一看，他也笑說今年他下定決心要在家吃年夜飯，希望不要再有突發新聞。

(中央社)