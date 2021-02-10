罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

「刪Q總部」8日正式向中選會提案，並提交第一階段罷免台中立委陳柏惟的領銜人名冊，對此，罷免領銜人「台中阿文」楊文元表示，自己曾投票給陳柏惟，但是陳柏惟選上後的言行舉止讓他失望，所以才會提出罷免。

台中阿文8日在TVBS台的政論節目《新聞大白話》上表示，陳柏惟很敢講，也非常能吸引外界注目，他當初也深受吸引，覺得陳很有guts，所以將票投給陳柏惟，希望能給台中帶來不一樣的改變，但陳當選後，他發現陳的所言所行讓人失望，因此才會提出罷免。

「台中阿文」強調，陳柏惟有沒有盡到民意代表責任，在地人看最清楚，當初陳柏惟說當選立委，就要關閉中火一天，最後承諾跳票。現在台中市長盧秀燕要處理中火，結果陳柏惟不僅沒有站在同一陣線，竟還反批盧秀燕，然後陳柏惟在食安議題表現也令人失望，所以「這就是我們會受不了，想要站出來的原因」，他更痛批陳柏惟，「你到底有沒有在顧地方」。

針對陳柏惟8日回應，服務處禮拜一到五都有開，外界批評「選民找不到人」，請提出具體事證一事，台中阿文回擊，可以請陳柏惟自己去問地方鄉親，真的是他一個人在說嗎？鄉親去服務處是要找到人幫忙，但是都找不到陳柏惟本人，他更想問陳柏惟，「你居然這樣說我們，那你真的有讓我們有感嗎，你是立委，之前承諾那麼多，可是我們看到是什麼」？

(中時新聞網)