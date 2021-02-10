協雲宮櫻花大爆開，吸引眾多遊客上山賞景。（巫靜婷攝）

位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，今年山櫻花大爆開，壯觀美景遊客絡繹不絕，不只協雲宮，相距不遠的蓮臺山妙音淨苑，各品種櫻花正陸續綻放，除了賞紅櫻還能欣賞雪白李花。苗栗海線的苑裡也有櫻花大道祕境，賞櫻不必人擠人，花期預計可到元宵節。

依山而建的協雲宮海拔約700公尺，宮廟周邊種有上千株櫻花樹，以山櫻花為主，也有少量的八重櫻與吉野櫻，因去年逢閏月加上山泉水灌溉得宜，今年櫻花提早綻放，花況佳，全區櫻花大爆開的美景，不論平、假日都吸引眾多遊客上山賞景，但聯外道路因蜿蜒又狹窄，逢假日必塞車。

不想人擠人，往獅潭鄉竹木村方向開車30分鐘，又是另1處賞櫻勝地，位於獅潭鄉的「蓮臺山妙音淨苑」，海拔約751公尺，環境清幽，園區內種有櫻花林，包含山櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及桃、梅、李花等，花種豐富，因蓮臺山妙音淨苑地勢較高，遊客不僅能賞花，夠幸運的話還能看見雲海。

除了協雲宮、蓮臺山妙音淨苑，海線民眾想賞櫻，能就近到位於苑裡鎮石鎮里苗50線底的「苑裡櫻花大道」，長約500公尺的櫻花大道，種有300多棵櫻花樹，兩側成排的山櫻花陸續綻放，粉嫩丹紅的櫻花高掛枝頭，漫步櫻花樹下浪漫加分，花況目前盛開約5、6成，花期預計可到元宵節。

苑裡櫻花大道建於2011年，石鎮里長楊炳祥指出，當年櫻花樹是由公路局種植當路樹，後來由社區民眾負責維護，社區發現櫻花樹死掉就會向縣府爭取苗木補種，才能由今日的美景，去年逢乾旱，社區民眾為維持櫻花林生長，都從山腳載水上山澆灌，維護相當不容易，呼籲遊客來訪只留下足跡，其餘什麼都不留，共同維護環境整潔。

楊炳祥說，苗50線路幅較狹窄、會車不易，遊客開車前往櫻花大道務必注意行車安全，此外，過去社區為宣傳櫻花大道與行銷農產，會辦親子健行賞櫻活動，今年因疫情停辦，但苗50線周邊仍有許多柑橘園，歡迎遊客賞櫻順道採購伴手禮。

蓮臺山妙音淨苑環境清幽，花類品種豐富，櫻花、李花綻放中。（巫靜婷攝）

蓮臺山妙音淨苑環境清幽，花類品種豐富，櫻花、李花綻放中。（巫靜婷攝）

苑裡櫻花大道櫻花盛開，散步櫻花樹下浪漫加分。（巫靜婷攝）

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