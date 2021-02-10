解放軍航母

衛星圖像顯示，中方正在加緊打造第3艘航母。儘管先前傳出，解放軍不排除打造核航母，但專家認為，基於現實考量，003艦仍可望是傳統航母。

據中國大陸《兵工科技》雜誌報導，由於現今中國在船用核動力技術上剛起步，因此003型航母很可能會沿用傳統動力系統，排水量約在8噸級左右。而美國「小鷹」號航母（USS Kitty Hawk，CV 63）標準排水量6.1萬噸、滿載排水量8.1萬噸，最多可搭載約80架各式戰機。分析指出，雖它早已退役，但仍是全球傳統動力航母中的巔峰之作。

分析說，雖然003型航母和「小鷹」號噸位接近，機庫和甲板面積也大致相當，但003艦的艦載機數量可能會少於「小鷹」號。而這是由於解放軍目前的艦載戰機殲-15是類似美軍F-14，都是重型艦載戰機。由於尺寸偏大，因此同樣的機庫，能裝載的殲-15必然少於F/A-18E/F戰機。也因此，003型航母在艦載機上是比較吃虧的。

分析說，除了殲-15外，將來003型航母還會搭載解放軍第1款隱身艦載戰機，而這款新式戰機很可能是艦載版殲-20。003型航母受艦載戰機尺寸的限制，搭載的數量顯然不如「小鷹」號。而「小鷹」號最大飛機搭載量約為82架，至於003型航母則可能會保持在70~75架左右，雖然少些，但總體上差別不大。

解放軍003型航母示意圖。（兵工科技）

此外，003型航母還會搭載「空警-600」新式艦載預警機，這是目前除了美國E-2C以外，全球唯一的艦載固定翼預警飛機。分析指出，雖然解放軍現役的「遼寧」艦、「山東」艦兩支航母戰鬥群靠366型天波雷達和海洋監視衛星支援，已經具備超視距作戰和預警能力，但是艦載預警機得以有效完善航母編隊的遠端搜索系統。

此外，分析強調，003型航母還有1個亮點在於：它可能會搭載自製遠程艦載無人機。事實上，早在幾年前的珠海航展上，中方就展示了「海翔龍」HK-5000G新式大型無人機，它的外形酷似「彩虹4」無人機，但獨特的地方在於，它的機翼可以折疊，顯然是為了上艦做準備。

而除了HK-5000G無人機外，如攻擊-11和彩虹-7等多種噴氣式隱形無人機，也都具備改裝成為艦載無人機的可能性。分析認為，無人機尺寸更小，透過空中加油，還可以長時間巡航，出勤率顯然高於有人艦載戰鬥機，得以大幅提升航母作戰效率。

(中時新聞網)