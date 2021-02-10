資深媒體人趙少康日前宣布參選2024總統，外界認為將成為台北市長柯文哲最大的勁敵，柯文哲今出席活動被媒體問到，趙少康民調和好感度目前較低，未來會不會逆勢成長，柯表示，「這就和股票一樣，起起落落，就努力做，想那麼多幹嗎？」

另外，民眾黨又被踢爆寄生國會，車位超停，柯文哲說，既然被高度關注，會要求同仁注意；媒體追問柯文哲，2019出訪日本提到要向日本人學習，不要占公家便宜，但現在被質疑寄生國會；對此，柯文哲說，別人給民眾黨高度關注，但那空間也不是占用別人空間，而是親民黨過去使用的空間，只是同樣空間裝比較多人而已。

柯文哲強調，民眾黨成立到現在，都還沒有台北市黨部，所以一個階段一個階段，如果社會上有批評我們也會改正，我們本來就有再找空間要搬出去，只是希望找到離立法院近一點，太遠不方便作業，價格也是很大的因素，小黨比較沒錢，也不喜歡去亂募錢，且很多房東不想租給政黨覺得麻煩，所以沒有。

(中時 )