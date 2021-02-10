玩過「詐騙防衛隊」桌遊，長輩們都說要勸「執迷不悟」的被害人回頭，還真的是不簡單，異口同聲表示要牢記這些防詐知識。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

春節期間有些民眾會打個牌，搓個麻將，台中市警局霧峰分局指出，17日前為期15天的加強重要節日安全維護工作也已式開始，呼籲民眾不如來玩「詐騙防衛隊」桌遊，除可熟悉歹徒詐騙話術及用語，參與人數也不限制一舉兩得，霧峰分局表示今年持續以強化長者詐騙防阻意識為工作目標，以保障民眾財產安全。

由於詐騙案件手法突飛猛進，令人防不勝防，霧峰分局於2月份起主動到大里等地區社區關懷據點，與長輩們一起玩「詐騙防衛隊」桌遊活動，由長輩們分扮親友、銀行員、警察等不同角色，力阻遊戲主角「老王」交出財物或匯款，幾個回合下來，長輩們不但了解詐騙集團洗腦功力實在可怕，要勸「執迷不悟」的被害人回頭，還真的是不簡單，也體會警方要協助被害人保住血汗錢真是辛苦，異口同聲表示要牢記這些防詐知識。

霧峰分局表示今年持續以強化長者詐騙防阻意識為題，並透過主持人利用「詐騙防衛隊」事件卡製造詐騙情境，融入真實詐騙情節，讓樂齡銀髮族以角色任務卡和擲骰子方式相互合作，協助主角「老王」降低詐騙「恐慌值」，阻止詐騙集團的陰謀，在遊戲中學習防詐手法，進而提升防詐觀念，有效防止詐騙案件發生。

霧峰分局長陳家銘表示，防制詐騙案件發生一直是警方重點工作， 最有效的方式乃是提升民眾犯罪預防觀念，強化自我防衛意識，長者因生活圈小，警覺心稍嫌不足，透過有別以往的宣導方式，讓長輩在遊戲中學習防詐觀念，牢記防詐3步驟「冷靜、查證、報警」。

而警方也與金融機構建立雙向聯繫及相互支援的管道，來降低被害機會，在第一線防止詐騙案件發生時，及時針對可疑適時通報，可讓歹徒無所遁形，望能共同維護春節前後治安，讓民眾更安心過好年。

(中時 )