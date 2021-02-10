女星小S（徐熙娣）雖然貴為綜藝天后，不過她相當親民，樂於在網上分享生活和家庭日常，小S今（10日）在網上發文透露，她結束年前最後一個工作，小S也大方曬出素顏自拍，不過小S卻被眼尖網友揪出頭冒白髮，對此，小S則展現高EQ回應：「幾根我懶得管，年紀大就會長白髮啊！」

小S今凌晨在網上曬素顏自拍，她也發文寫下 ：「年前最後一個工作順利結束，拍得很棒！很開心！這是回家卸妝洗完澡的樣子，要好好大睡特睡！」儘管小S臉上不施脂粉，她依舊五官俏麗、膚質白皙，保養有術的小S，舉手投足完全看不出已42歲。

但小S卻被眼尖網友揪出，頭上有長白頭髮，對此，小S則展現高EQ回應：「幾根我懶得管，年紀大就會長白髮啊！幾根就染也太傷了吧！」也有人質疑小S是否沒洗頭，還釣出小S親回：「第二張頭髮那麼蓬鬆，洗了」。

不過仍有許多網友都留顏讚小S的絕美素顏：「你很美」、「素顏都那麼美」、「這美貌合理嗎？新年快樂巨星」、「卸妝完還那麼好看」，小S還幽默預告：「下次拍一張醜的給你們看」，同時，也有人留言指小S「自拍很容易變成不看鏡頭」，小S則直呼：「要看自己啊！看鏡頭很容易醜」。

而近期社交媒體平台「Clubhouse」迅速竄紅，小S就被問是否會到Clubhouse開帳號，對此小S則說：「去那要幹嘛？聊天嗎」，看來要等小S創帳號可能要再等等了。

(中時新聞網)