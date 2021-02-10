過年期間新北環狀線與淡海輕軌將採假日班表運行，遇人潮尖峰時段將派發加班車。（新北市捷運局提供）

過年期間新北環狀線與淡海輕軌將採假日班表運行，遇人潮尖峰時段將派發加班車。（新北市捷運局提供）

春節連續假期即將到來，將有大量遊客造訪新北環狀線與淡海輕軌，為加強春節期間疏運品質，過年期間新北環狀線與淡海輕軌將採假日班表運行，遇人潮尖峰時段將派發加班車，遊客可輕鬆搭乘新北環狀線與淡海輕軌走春，迎財氣、賞櫻花。

配合春節期間民眾作息及遊客旅遊方便，淡海輕軌自初一（2／12）起至初五（2／16）全線以假日時刻表運行，重疊區間平均班距為7.5分鐘。另外，隨著淡海輕軌第一期藍海線通車，整合地區12條景點公車路線，新北捷運公司以50元優惠價，推出期間限定的「1日交通聯票」，民眾運用聯票可1日內無限暢遊淡海輕軌，還可搭乘公車至老街沿線的充滿異國風味的歷史景區。

淡海輕軌沿線景點包括紅樹林生態步道、滬尾櫻花大道，還有去年底通車的新路線，鄰近輕軌沙崙站的沙崙海灘，遊客能在沙灘騎馬漫步，欣賞日暮美景；也能從淡水漁人碼頭站步行至淡水漁人碼頭，是眺望海景與落日的絕佳場地。除此之外，一直深受遊客歡迎的「幾米彩繪列車」也從一月起推出新裝，輕軌列車換上「夢想泡泡」及「童話漫遊」兩款全新主題車廂設計，「夢想泡泡」列車外觀繪上小女孩漫步於代表夢想的泡泡海上繽紛圖樣，「童話漫遊」的列車外觀則以小女孩與貓咪、蝸牛共遊淡海為題，讓輕軌車廂變身移動的藝術空間，也讓旅途更添趣味，幾米彩繪列車每整點時刻於輕軌紅樹林站發車。

同時，持有1日交通聯票，還可享有超過100間商家提供的限定優惠，淡海輕軌也與國內旅遊票券平台KKday合作推出超優惠的淡海輕軌主題遊程套票，包含MOOVO電動輔助自行車、淡水古蹟、淡水百年紅樓中餐廳、齊柏林空間，淡水河渡船以及住宿者等多項選擇。

春節假期，大眾運輸服務不打烊，新北環狀線則自小年夜（2／10）起至初五（2／16）全線以假日時刻表運行，平均班距為9分鐘，除夕當日6時至23時將以班距10分鐘運行，春節期間新北環狀線將視沿線車站人潮機動加開班次以滿足旅客需求。

(中時 )