高雄黃姓男子因為看到護理師女友小蓉（化名）用手機與異性聊天，他心生不滿動手毆打小蓉，並且涉嫌用她的手機傳訊息給醫院，稱「有找到新工作，她不做了」，一審黃男遭高雄地院依偽造文書罪判刑4月徒刑，黃男不服判決上訴，但遭高雄高分院駁回，維持原判，可上訴。

判決指出，小蓉在高雄某醫院擔任護理師，與黃男是同居情侶關係，2018年7月18日晚上8點多小蓉下班後，被黃男用機車載回租屋處，黃男將小蓉的手機拿來看，卻發現小蓉與異性友人聊天，一氣之下動粗毆打小蓉，並將她的手機控制。

隨後黃男因為想要女友陪著她回南投一起生活，不希望她繼續在高雄的醫院工作，因此自作主張，用小蓉的手機冒用她的名義，傳出「不好意思最近真的太忙了，怕沒時間跟你講」、「因為每天太晚下班，我有找到新工作，我不做了」、「不好意思造成困擾」等訊息給醫院的護理長。

但事實上小蓉並不想離職，沒有同意黃男打任何相關離職的文字訊息，也不曾與醫院任何人員說過不想做了，消息來的太突然，護理長覺得有異狀，就一直撥打手機給小蓉，黃男更逼迫她必須開擴音，並且威脅只要說到離職以外的是就會掛斷電話。

直到隔天晚間，2人出外用餐時，小蓉趁黃男不注意才取回手機，並且利用上廁所的機會撥電話向家人求救並報案，警方與家人相繼到場後，小蓉終於脫身，她立刻向護理長表明並沒有想要離職一事，並詳細解釋當時狀況，小蓉最終獲得可以繼續工作的機會。

雖然黃男出庭時辯稱，有看到女友手機內容，且否認有冒名傳訊的行為，但法官傳喚護理長等人作證，她們稱當時確實有收到簡訊，也曾多次回電，不過都未接通，因此認定是黃男犯行，一審高雄地院依偽造文書判處有期徒刑4月，可易科罰金，黃男不服判決，上訴高雄高分院，二審合議庭認為，原審判決並無不當，因此駁回上訴、維持原判，全案仍可上訴。

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(中時 )