三名在北京工作的政治大學畢業校友：李翰瑩、黃柏翔和楊品驊，在小年夜製作149份暖心台味便當，並且搭配橘子和黑松沙士、牛奶，分送給北京8所大學的149名留校過年的台生。圖為家傳親子餐廳員工正在組裝便當。（藍孝威攝）

由於返台一趟的成本過於昂貴，今年有許多台商、台生首次選擇留在大陸過年。有台商心疼台生離鄉背井、隻身一人負笈北京求學，特地在小年夜製作富有台味的便當，分送到8所大學，讓149名留校過年的台生一解鄉愁。

「不對！這是麻油！給我黃酒，我要黃酒！」9日上午8點半，北京戶外氣溫攝氏零下4度，但在前門北京坊的家傳親子餐廳廚房裡，已是熱火朝天，董事長李翰瑩親自掌勺，和廚師們忙著煎煮炒滷，製備菜餚。

不時望著牆上的時鐘，李翰瑩提醒同事手腳加快速度，「9點半了，要開始組裝便當，不然會來不及！」流理台上，廚師依序給便當盒盛入熱騰騰的白飯、滷蛋、古早味滷肉、麻油雞腿、紅糟魚片、素什錦，有肉有菜，色香味俱全。

外場的同事和義工也沒閒著，有人忙著把紅棗銀耳羹分裝到小碗裡，有人忙著把剛出爐的便當裝進保溫袋。149份熱騰騰的台味暖心便當，即將打包上車，分送到北京8所大學。

李翰瑩表示，這次製作「在京台生年夜飯，政大暖心便當」是臨時起意，從點子發想到方案落實，只花了不到一星期。由於她和黃柏翔、楊品驊都是政大校友，因此取名「政大暖心便當」。

除了李翰瑩負責便當製作，在雍和宮附近五道營胡同開酒吧餐廳的台商楊品驊，則是買了黑松沙士和伊利牛奶，中國光大集團租賃業務管理中心綜合管理處處長助理黃柏翔買了四川的橘子，象徵大吉大利。

由於疫情緣故，大陸的大學規定，沒有返鄉過年的學生，全部統一住在學校宿舍，如果沒有必要，一律不得外出，每天三餐都在學校食堂解決。除非需要利用寒假時間到企業實習，或是有其他理由，學生必須事先申請才能暫時離校。

黃柏翔表示，經過統計，有149名台生留在北京學校宿舍過年，因此他們將把便當、水果和飲料，分送到：北京大學、清華大學、中國人民大學、中國傳媒大學、中央民族大學、北京體育大學、中國政法大學、北京中醫藥大學等8所大學。

「我們的心願很小，就是希望能夠溫暖台灣學子的心，讓他們在北京過年時，不會感到孤單」，李翰瑩表示，這些便當、水果、飲料裡，不僅有濃濃的台灣味，同時也飽含台灣的人情味，「請這些台生的父母放心，他們的孩子在北京，受到許多人的關心。」

北京大學國家發展研究院2020級金融學博士研究生林彥辰表示，雖然一個人在北京過年，但學校組織了不少活動，收到「暖心台味便當」，菜色都是熟悉的家鄉味，「學長姐和學校的愛心讓我們不孤單！」

三名在北京工作的政治大學畢業校友：李翰瑩、黃柏翔（右）和楊品驊（左），在小年夜製作149份暖心台味便當，並且搭配橘子和黑松沙士、牛奶，分送給北京8所大學的149名留校過年的台生。（藍孝威攝）

三名在北京工作的政治大學畢業校友：李翰瑩、黃柏翔（右）和楊品驊（左），在小年夜製作149份暖心台味便當，並且搭配橘子和黑松沙士、牛奶，分送給北京8所大學的149名留校過年的台生。圖為便當運到北京大學門口，台生出來取餐。（藍孝威攝）

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