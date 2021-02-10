繼罷捷之後，台灣基進立委陳柏惟的罷免案恐將成立，外界相當關注民進黨是否會像挺高雄市議員黃捷一樣，力挺陳柏惟到底？最新消息則傳出，有民進黨台中立委透露力挺陳柏惟有3大「意義」，稱民進黨沒有理由不管陳柏惟，放任藍營罷免。

據《信傳媒》今（10日）報導，一位不具名的民進黨台中立委表示，民進黨既然都可力挺黃捷，那就沒道理不挺陳柏惟，而且力挺陳柏惟有許多「重大的意義」。首先，基進黨和民進黨都是抗中保台、理念相近的政黨，因此基於道義，民進黨定要幫基進黨；其次，陳柏惟是基進黨與民進黨共同推出的立委候選人，沒理由看著藍營罷免他；最後，台中市第二選區是民進黨費盡九牛二虎之力才拿下的席次，不會這樣任由國民黨和地方派系拿回去。因此基於以上理由，民進黨將以前所未有的戰力，力保陳柏惟到底。

目前針對民進黨會否力挺陳柏惟、助他免於被罷免，外界看法不一。前立委沈富雄8日在政論節目《平輪無雙》上預測，這次罷免案的型態，民進黨也會採用當初罷捷案的模式介入，直接和藍營直球對決，因為陳柏惟的罷免案，可以衍生出很多不同解讀，比如藍綠對幹、統獨對幹，當然國民黨不會承認自己是統。

不過，宅神朱學恒有不一樣的看法，朱1日在TVBS台的政論節目《新聞大白話》上認為，黃捷跟陳柏惟兩人的等級不一樣，更直接舉例，總統蔡英文敢下令要民進黨挺黃捷，但蔡英文敢說「我們今天超支持陳柏惟，他真是一個最有智慧、最有魅力的台派頂尖代表，讓我們全黨支持他」？整個民進黨很有可能因此而滅掉。

(中時新聞網)