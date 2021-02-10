翁章梁（左一）分送口罩給高鐵站外等候載客的司機們。（張毓翎攝）

適逢春節連假，嘉義縣長翁章梁照往例會率縣府一級主管，在嘉義高鐵站發放紅包，迎接春節返鄉的民眾；不過正值防疫階段，今年改送春節防疫「Q」口罩，呼籲鄉親做好個人防護。另受疫情影響，旅客人潮明顯減少，在嘉義站排班的計程車司機苦嘆「載嘸人」，民眾叫車頻率與平日差不多，10日小年夜整個上午只跑一趟。

縣府向縣內唯一口罩製造工廠昭惠實業公司，訂做春節防疫「Q」口罩要分送給民眾，10日小年夜上午10點，翁章梁前往嘉義高鐵站歡迎返鄉民眾，一一向旅客恭賀新年快樂，並拿著一大疊春節防疫「Q」口罩分送，不少民眾拿起手機，搶跟翁章梁合照，現場充滿溫馨及過年氣息。

縣府團隊除了發送牛造型5元新春紅包，還分送口罩。翁章梁呼籲民眾，年節期間在家過年圍爐，記得使用公筷、母匙或，取個人餐分開食用，外出一定要戴口罩、勤洗手、落實咳嗽禮節及定期環境消毒，人潮眾多應做好防疫，才能健康過好年。

翁章梁除關懷返鄉遊子外，也特地前往高鐵站內和計程車載客區，分送口罩給高鐵站工作人員及辛苦等候載客的司機們。配合防疫政策，高鐵取消春節「自由座」，小年夜一早相較於往年，車站大廳的人潮減少許多，甚至連周邊整體車流量也大幅減少。

有計程車司機表示，往年在小年夜上午計程車載客區經常大排長龍，今年因疫情影響，原本返鄉都搭乘大眾交通工具的民眾，都自行開車回家，平日一個上午還能載2、3趟，但逢春節連假，第一天小年夜上午載車量卻只有平日一半，只希望除夕前人潮可以回升。

財神爺也戴上防疫口罩，祝福大家健康發大財。（張毓翎攝）

縣府向縣內唯一口罩製造工廠昭惠實業公司，訂做春節防疫「Q」口罩要分送民眾。（張毓翎攝）

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