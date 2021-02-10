除夕夜發紅包是春節習俗，不過新冠疫情未歇，有香港醫生呼籲，紅包袋上可能會有殘留的病毒，因此建議靜置2周後再打開，對此，張上淳今(10日)天表示，和香港比起來，台灣的社區相對香港是安全的，民眾不必過於擔心。

針對香港感染及傳染病科專科醫師林緯遜建議，拿到紅包最好等2周後再打開，以避免碰到新冠肺炎病毒，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這是因為香港本土個案較多，社區相對不安全，所以病毒可能會藉由紅包袋等媒介傳染，所以醫師才會給出此建議，但台灣相對香港疫情緩和許多，社區也是安全的，民眾不必過於擔心。

張上淳解釋，病毒在不同環境及不同物質上，仍能維持約1天到幾天不等的傳播力，原則上不像是人體會有潛伏期，會出現病毒分泌狀況，香港醫師會有這樣的建議，是出於當地的情況考量，台灣不必太擔心。

但張上淳也再次呼籲，請國人務必保持良好衛生習慣，勤洗手、利用酒精消毒，就不必太過擔心。

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(中時新聞網)