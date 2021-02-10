新北市瑞芳警分局預估將吸引不少遊客到訪，將利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量，實施3階段管制措施。 （瑞芳警分局提供）

新北市瑞芳警分局預估將吸引不少遊客到訪，將利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量，實施3階段管制措施。 （瑞芳警分局提供）

春節連假長達7天，今年受到新冠肺炎疫情影響民眾無法出國，新北市九份因鄰近市區，瑞芳警分局預估將吸引不少遊客到訪，將利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量，實施3階段管制措施。

警方表示，春節連續假期期間，金瓜石、九份地區預期有大量遊客湧入，若中央流行疫情指揮中心因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施，民眾務必遵守警方指引。

春節連續假期金瓜石、九份景點3級交通管制措施，一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。

A級管制：當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車；雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

另外春節期間若有私人停車場違規攬客及收費紊亂情形，屆時警方將配合交通局加強執行取締、稽核，客運業者將每日機動調度接駁班次、連假期間內也將暫停非緊急狀況道路施工申請。

瑞芳警分局呼籲，由於疫情關係，屆時請各位民眾檢視「人潮儀表板」相關資訊並配合區公所與警方的疫情管制措施，進行分流疏導，維護民眾健康。

金瓜石、九份地區停車場車位狀況一覽：

（一） 汽車停車場：（可停放小汽車計約690輛）

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛

4、新9號停車場：可停放小汽車約160輛

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約300輛

6、台陽停車場：可停放小汽車約110輛

（二）大型車停車場：（可停放大型車計約120輛）

1、新九號停車場：可停放大型車約40輛

2、水湳洞停車場：可停放大型車約80輛

(中時 )