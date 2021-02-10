抓起背包、背上相機、跨上單車，敞徉在霧峰最美18公里自行車路線上，風在臉頰旁輕柔掠過，何等愜意。（陳永進提供／黃國峰台中傳真）

不想人擠人，春節要上哪裡玩，交通部觀光局參山國家風區管理處建議可來趟「霧峰迴遊阿罩霧自行車」之旅，想想抓起背包、背上相機、跨上單車，敞徉在霧峰小鎮巷弄間、田野小徑中，風在臉頰旁輕柔掠過，何等愜意。

交通部觀光局參山國家風區管理處響應2021年自行車旅遊年，鼓勵遊客透過霧峰在地U-bike公共自行車系統，騎旅霧峰最美18公里自行車路線，並搭配「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，順訪霧峰在地特色景點，輕鬆規劃經典小鎮人文輕旅行！

曾任教亞洲大學，目前致力於推廣霧峰單車觀光的陳永進老師說，可透過乾溪自行車道及鄉間小路來連結許多偶像劇和婚紗拍攝勝地，如亞洲大學現代美術館、羅馬競技場、光復新村青創聚落及有著懷舊風的民生故事館、見證台灣民主發展史的民主議政園區、曾是台灣五大家族之一的霧峰林家宅園古蹟群落，甚至是鮮少人知、充滿歷史傳奇色彩的北溝故宮文物典藏山洞，透過單車騎行既健身又環保。

參山處表示，霧峰觀光資源豐富，錯落在霧峰中心地區及周邊，各景點間的平均距離在開車10分鐘之內，但因為街道狹小停車不易，因此十分適合透過自行車穿梭在霧峰巷弄間，來遊覽獨一無二的魅力景點；而比較遠的景點也可搭配大年初三上路的「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，體驗阿罩霧之美。

霧峰最美18公里自行車路線，推薦由立法院民主議政園區出發，行經國立臺灣交響樂團、霧峰林家花園林獻堂博物館園區、霧峰林家宮保第園區、北溝故宮遺址、乾溪自行車道、亞洲大學美術館、921地震教育園區，最後到達光復新村。

參山處還表示，如果希望由在地騎旅達人帶路，以深入的導覽解說細細感受霧峰的歷史、藝術、音樂、美食及人文底蘊，也推薦報名參加「霧入騎途二日遊」旅行社套裝遊程，目前燦星旅遊、近畿旅行社、長泛假期都已經上架販售。更多遊程販售與優惠資訊，詳情請上活動網站https：／／www.wftrip.com.tw或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

交通部觀光局參山國家風區管理處推薦，春節可來趟「霧峰迴遊阿罩霧自行車」之旅，騎乘在霧峰最美18公里自行車路線，體驗阿罩霧之美，圖為林家花園。（陳永進提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局參山國家風區管理處推薦，春節可來趟「霧峰迴遊阿罩霧自行車」之旅，騎乘在霧峰最美18公里自行車路線，體驗阿罩霧之美。圖為光復新村。（陳永進提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局參山國家風區管理處推薦，春節可來趟「霧峰迴遊阿罩霧自行車」之旅，騎乘在霧峰最美18公里路線，體驗阿罩霧之美。圖為亞大羅馬競技場。（陳永進提供／黃國峰台中傳真）

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