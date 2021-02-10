台南市張姓女子1月28日在南區大同路郵局前購買一疊刮刮樂，兌獎後以為槓龜，全數丟給蔡姓彩券商離去，蔡男事後發現有張彩券刮中10萬，求助警方協尋，張女9日被通知領取彩券，開心的再購買1疊刮刮樂捧場答謝。

大過年遇財神上門卻差點擦身而過，張女習慣每次前往郵局洽公時，向門口的蔡男購買刮刮樂試手氣，1月底照例買完面額2000元的刮刮樂，卻粗心兌獎以為沒中，將彩券丟給蔡男即離去。

蔡男事後發現其中1張竟兌中10萬元，他沒據為己有，想把彩券還給對方，但不知張女身分，且自己小兒麻痺身障坐輪椅，只好報警協尋這位女客人。

警方調閱監視器畫面發現張女經常前往郵局，請郵局依照資料代為通知前來領取，獲通知的張女得知中獎，9日開心的到場，與蔡男確認無誤，領走10萬獎券，直呼過年前遇上頭彩好運氣。

蔡男領有重度身障手冊，不穿鐵鞋，就會癱軟在地無法站立，找工作相當不易。他賣刮刮樂1個月收入才1萬多元，供1家4人餬口，妻子怕丈夫行動不便，常陪同賣彩券，順便把7歲、4歲的兩個女兒帶在身邊照顧。10萬元彩金對蔡男經濟原有極大幫助，他卻未起貪念，強調不屬於自己的東西絕不能拿。

張女原本準備紅包要答謝老闆，蔡男拒不受禮，張女再添購刮刮樂作為回報。

(中時 )