緬甸軍方今天加大政變後的掌權力道，加強對遭罷黜文人領導階層的恫嚇，並對邁入第5天的全國示威祭出實彈等嚴厲鎮壓手段，美國今天再度呼籲緬甸軍方恢復民主政府。

法新社報導，緬甸軍方1日發動政變，拘捕緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和她所屬執政黨的政府高層，全國性的抗議活動近日升溫，警方以水柱、催淚彈和橡膠子彈來對付抗議民眾；軍方今天入夜後又突擊並徹底搜索翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）總部。

緬甸首都奈比多（Naypyidaw）一名醫師也證實，當局發射實彈，導致2人重傷命危，但有畫面顯示首都的抗議群眾並未膽怯，今天早上轉而封鎖一條主要高速公路。

與國際一同譴責緬甸軍方政變的美國，今天再度呼籲緬甸開放言論自由，並敦促軍方將領下台。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向記者表示：「我們再次呼籲軍隊放棄權力，恢復民主選舉產生的政府，（並）釋放被拘留者。」

(中央社)