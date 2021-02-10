民進黨立委 高嘉瑜。(圖/本報資料照)

今天是農曆新年前的小年夜，許多人開始陸續返鄉過年，但政治人物顯然沒閒著，民眾黨立委高虹安表示，自己將和民進黨立委高嘉瑜、林楚茵、國民黨立委蔣萬安、金門立委陳玉珍，錄製小年夜「驚曲獎」，預計在今天小年夜上線。高虹安說，藍綠白合作有譜了，為對抗疫情，台灣大團結。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午於記者會宣布，我國已與美國莫徳納（Moderna）公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應採購合約，並預計將於第2季開始供貨，預計5、6月就會陸續到貨，疫苗將採分批進口，可望接續AZ疫苗的供應，讓疫苗施打不間斷。陳時中指出，疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94%。

對於全球疫情持續，台灣仍不時有確診案例傳出，且年關將至，新年將不可避免有群聚活動，高虹安10日提到，在新的一年，藍綠白將展開新的合作方式，共同對抗疫情，訴求台灣大團結，近期錄製的「驚曲獎」歌曲，將在小年夜下午5點上線。

對此，網友紛紛表示，想到高嘉瑜的歌聲 無法直視，「這是新春過年節目，藍綠白歌唱大對抗」、「看到嘉瑜，怕」、「驚嚇指數應該蠻高的」。

藍綠白合作有 #譜 了！ 對抗疫情，台灣大團結 ❤️ #小年夜敬請期待 #驚曲獎倒數計時 高嘉瑜 陳玉珍 珍愛金門 林楚茵 蔣萬安 由高虹安發佈於 2021年2月9日 星期二

(中時新聞網)