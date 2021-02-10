很多情侶打算進入婚姻，這時候除了雙方情投意合，家庭因素也成為一個關鍵重點。大陸有一名女子分享了自己的經驗，提到自己第一次與男友的家人見面，就遇上了男友媽媽這位「準婆婆」下馬威，將她拉進廁所要求做一件事，讓她當場氣到與男友直接分手。

據大陸《網易新聞》報導，有一名女子以第一人稱方式，提到自己初見「準婆婆」遇到的震撼教育。她提到，自己與男友交往2年多，彼此都有走入婚姻的打算，於是打算更進一步，拜見雙方父母。但是女子擔心男友的媽媽，會是很多新聞上報導的惡婆婆，一直不敢登門拜訪，直到男友再三保證，媽媽非常歡迎她，女子才卸下心防，決定登門拜訪。

女子提到，拜訪當天一開始雙方互動都很正常，後來當她坐在沙發上時，男友媽媽突然要求她去倒水，讓她開始有點覺得不對勁；之後，女子更直接被男友媽媽叫進廚房幫忙，還開始不斷嫌棄她不會做事，讓她開始感到不舒服。

但最讓女子忍無可忍的，是雙方吃完飯後，男友媽媽竟獨自拉她進廁所，劈頭就要她開始洗衣服，女子當下不想讓場面太難看，便建議可以用洗衣機洗衣服，結果卻被男友媽媽透罵她懶惰不懂事，讓她聽了當下氣到拿包包走人，準備離去前，還跟男友當場提分手，決定斬斷這段2年戀情。

(中時新聞網)