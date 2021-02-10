顏曉筠跟艾成直播中開放觀眾點歌，炒熱氣氛。（民視提供）

民視鳳凰藝能在新年期間推出「鳳凰直播」特別節目，演出民視八點檔《多情城市》的「鳳凰甜心」邱子芯，也在節目跟梵緯老師分享2021年開運小撇步，像是多穿開運黃色、灰色走春拜年，一整年都會有好運氣。她笑說在直播上許願2021年想要桃花開，結果收到很多長輩私訊要認媳婦，甚至附上兒子的薪資單，讓她哭笑不得。

邱子芯日前回歸《多情》拍攝，她表示很開心過年一整年每晚八點陪伴觀眾度過每個夜晚，前陣子休息期間，剛好投入心力做公益，現在回歸劇組也很滿足。熱愛旅行的邱子芯說，因為疫情關係，今年過年仍跟去年一樣待在家，她也呼籲粉絲過年在家鎖定民視除夕特別節目《民視第一發發發》，還有《多情城市》等節目，保證一整年順心又如意。

艾成、顏曉筠在節目上邊唱歌聊天、也開放點歌，顏曉筠一度唱到破音，艾成鼓勵她「這是歌手必經之路！」而顏曉筠在《多情城市》中處處和艾成老婆王瞳作對，艾成大方說都是戲劇效果，也特別感謝顏曉筠在劇組對王瞳的照顧，拍戲有遇到知已是很幸福的事情。

謝京穎跟賴芊合直播中討論自己的第一部八點檔《春花望露》，謝京穎打廖家儀巴掌的橋段，目前人在香港的廖家儀，也同步上線跟著討論，這段直播也衝出當晚觀看人數最高點。

「鳳凰直播」還有方琦、林星慧聊孩子心事、梁佑南跟陳彥嘉的「虎媽怎麼說」、胡鴻達跟吳鈺萱的女兒控話題、車冠德跟姚黛瑋直播牛年開運祕笈等精彩主題，18日直播節目前可加入Line社群「賴給鳳凰就夠了」，即可追蹤鳳凰藝人第一手訊息，更多詳細資訊請上臉書「鳳凰藝能」。

林星慧（左）跟方琦聊孩子心事。（民視提供）

胡鴻達（右）跟吳鈺萱的女兒控話題。（民視提供）

車冠德（左）跟姚黛瑋直播中分享牛年開運秘笈。（民視提供）

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