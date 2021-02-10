大陸男神胡歌2005年主演《仙劍奇俠傳》大開知名度，之後卻因車禍重傷沉寂長達10年，直到接演《琅琊榜》梅長蘇一角爆紅，日前網路上瘋傳胡歌和劉亦菲領證結婚，他立刻跳出來闢謠，沒想到人紅是非多，他多年前一番話「我覺得男人花心很正常的」又被翻出來，引起一陣撻伐。

近日有網友翻出胡歌多年前曾在採訪中表示，「我覺得男人花心很正常的，人生的悲哀之處就在於，做為一個男人來說，好像你所做的所有努力都在為這個女人而在奔波。」不但如此，他還主張說法，「如果說我們把這個女人變成很多個女人的話，你的動力會數十倍百倍的增加。」

胡歌甚至還透露，他認為腳踏兩條船特別困難，「有嫂借嫂有車借車」，一番崩壞言論立刻掀起熱議，認為胡歌身為女粉絲眾多的偶像，不應該說出這種話，「偶像濾鏡碎一地」、「沒想到胡歌居然是這樣的人」、「為什麼可以理直氣壯地說出這種話，他粉絲大部分都是是女性耶」。

事實上，胡歌最近才遭爆料，他和劉亦菲2020年上半就秘密領證結婚了，但因為新冠肺炎疫情嚴峻，兩人不希望占用公共資源，因此決定暫不公開喜訊，對此，胡歌經紀人也出面回應，「假的，都是謠言」，更直言網路上瘋傳的對話截圖也是假的，意外掀起騷動。

(中時新聞網)