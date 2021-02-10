無印良品除懶骨頭、小白鞋等明星商品外，其零食點心也一直受到許多消費者歡迎，無印良品看準春節添購點心的時機，除公布十大熱銷點心，還推出期間限度活動，即日起至2月16日期間，凡入店即可現場抽取優惠券，單筆消費金額滿666元，依抽獎券面再享88折、9折或現抵50元等優惠。
銷量第一名的產品是有多種口味的即時迷你拉麵，麵條已事先調味，乾吃或加入熱水烹煮都好吃，平時該商品廣受上班族喜愛，熱湯小碗份量作為除夕守歲時暖胃點心也十分適合；第二名是曾被誤認為洗碗海綿的懷舊棉花糖，不添加香料充分展現焦糖香味，不論大人小孩都喜愛；接下來依序是有三種口味的喉糖、草莓棉花糖、葡萄味軟糖、花生巧克力、無選別巧克力麥片、棉花糖、無選別白巧克力草莓、巧克力玉米果等。
另外無印良品也推出台灣在地新品，以台灣採收的無選別蕃薯製成的國產番薯脆片，採摘後將番薯整顆切片，不添加色素及香料，保留食材原有美味，除了原味外，也販售添加天然梅子研磨的梅粉兩款口味。
(中時 )
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