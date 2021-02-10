國旅大爆發春節連假預估將湧人潮，為配合中央流行疫情指揮中心，台中市府針對大坑風景區、大甲鐵砧山風景區雕塑公園及大安濱海樂園等景點啟動人流管制措施，民眾出遊前可先到台中觀光旅遊網確認景點周邊人流現況。

觀旅局長林筱淇表示，風景區各區人流管制標準分別為大坑風景區(9號、9-1號及10號步道)4500人、大甲鐵砧山雕塑公園3500人及大安濱海樂園1萬人，由工作人員在主要出入口舉牌及廣播進行宣導與控管、周邊停車場封閉50％停車範圍， 並有保全協助管制，另有警察及現場人員協助勸導及取締違規停車。

林筱淇指出，民眾出遊前可先到台中觀光旅遊網使用「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務，確認景點周邊人流現況，預先規劃路線避開人潮聚集處，以降低群聚感染風險，並配合防疫措施。

「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務匯集逢甲夜市商圈、草悟廣場、大甲鐵砧山風景特定區、大坑風景區、綠柳川水岸景觀步道、高美溼地、谷關溫泉區、潭雅神自行車道等41處熱門觀光景點周邊道路即時影像。

觀旅局表示，台中市麗寶樂園、東勢林場遊樂區二家觀光遊樂業者，為全台民眾提供最佳休閒遊憩場所。麗寶樂園結合教育、購物、住宿、娛樂和觀光休閒功能，不同遊玩主題讓遊客有多樣化體驗；東勢林場遊樂區有「中部最美森林花園」的美稱，森林浴場是林場的主題特色，以及擁有各式櫻花品種。

(中時 )