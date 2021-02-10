高市勞工局及勞檢處於春節假期中持續實施春安勞動檢查，強調工安不打烊。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

春節假期展開，但工安無假期！高市勞工局及勞檢處於春節假期中持續實施春安勞動檢查，以守護作業勞工安全。今（10）日勞工局長李煥熏率隊同步分別前往高雄車站段地下化（明挖覆蓋）工程、全美工程公司及紘洋化學公司進行作業檢查。針對所查設施安全缺失及未落實管理部分，除責令限期改善，並依職業安全 衛生法規定裁處。

勞工局指出，此次檢查重點分別在局限空間、火災、墜落、物體飛落、缺氧危害預防、化學品裝卸作業程序及人員教育訓練等層面，提醒及督促事業單位應時時準備，致力預防發生災害，不因假期而鬆懈。

李煥熏表示，接近年節的歡樂氣氛容易使人鬆懈，為保護自己的安全與家人的幸福，仍應隨時提高安全意識。春節期間，部分事業單位仍維持生產或僅由少數人員輪班作業，一旦有事故發生，極易因應變不及而演變成大規模災害。

春節假期間，勞工局及勞檢處仍將持續編組派員至各工作場域實施檢查及輔導。呼籲事業單位應加強職業衛生安全自主管理，確認各項安全措施及防災應變整備，年節過後更不可忽略開工前的安全檢點與嚴格遵守開工程序，必能讓大家都與家人團圓平安過好年，事事吉祥順利。

勞檢處今年配合勞動部「營造業減災加強年」，除持續加強營造業墜落災害重點勞檢，保障勞工職場安全與健康，將鎖定營造業、石化業、運輸及倉儲業及汙染整治業等風險較高的工作場所，加強監督檢查頻率。

高市勞工局及勞檢處於春節假期中持續實施春安勞動檢查，強調工安不打烊。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市勞工局及勞檢處於春節假期中持續實施春安勞動檢查，強調工安不打烊。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

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