清潔隊員春節期間工作量大，蹲坐在路邊吃便當，吃完就上工，被民眾拍下po網。（摘自花蓮爆料王）

年前垃圾、回收物量都十分驚人，垃圾車來回穿梭。（網友張先生提供／王志偉花蓮傳真）

春節期間垃圾量十分驚人，為民眾處理垃圾的清潔人員工作相當吃緊，一名網友今在臉書《花蓮爆料王》貼文，清潔隊員蹲坐在路邊吃著便當、吃飽又要馬上上工的畫面，讓網友感動紛紛留言感謝清潔人員辛勞，市長魏嘉賢也上網留言，請大家做好分類，協助清潔隊員負擔。

每年春節前舉辦「國家清潔週」，各地公所呼籲民眾配合清理家中及戶外積水容器，防止登革熱病媒蚊孳生；同時自行打掃清除居家四周兩公尺範圍內，以及四公尺公共巷弄路面與水溝；花蓮市公所清潔隊也免費為家戶清運大型垃圾，因家家戶戶大掃除，垃圾量與回收物相當驚人，清潔隊員市區來回穿梭，一趟接一趟載運。

市公所清潔隊長吳慶展說，今年大宗廢棄物總清運家戶預約有兩千戶，清運總件數估算會高達5000件，此外，垃圾清運量，2月3日至9日5天（其中週三週日未收垃圾）多達526公噸，資源回收量高達252公噸，較平日多出一倍之多，若未做好分類，不僅增加第一線清潔隊員工作增加，後端整理分類回收物資的人員也更加辛勞，呼籲市民做好分類工作。

臉書《花蓮爆料王》今天就貼出清潔隊員蹲坐在路邊吃著便當、吃飽又要馬上上工的畫面，網友也請大家確實做好分類，他們（清潔隊員）只是公事公辦，此貼文超過千個讚，留言逾百次，紛紛感謝清潔人員辛勞、感謝環境清潔大使，市長魏嘉賢也上網留言，要請大家都能做好分類，協助清潔隊員負擔。

魏嘉賢表示，清潔隊員平日清運垃圾已很辛苦，農曆年前家家戶戶大掃除，垃圾量大，還要協助民眾清運汰換不要的大宗廢棄物，加上還要配合疫情消毒防疫，非常辛勞。

魏嘉賢提醒，春節期間垃圾清運時間調整，2月10日小年夜及2月11日除夕，上午10時起按垃圾不落地清運路線執行一次清運作業並配合資源回收車收取資源回收物，夜間不收垃圾。2月12日大年初一至14日大年初三，全面停止收運垃圾，15日大年初四收運時間與除夕相同，16日初五起恢復正常清運。

(中時 )