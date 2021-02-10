到了過年，除了紅包、摸兩圈外，最期待的不外乎是圍爐時刻。但是，年菜怎麼料理才是健康吃法？拜拜後的三牲和祈求「年年有餘」好彩頭的剩菜，應該怎麼處理，才不會讓家人食物中毒或致癌？《健康療天室》主持人Ruby老師特別請來毒物科護理師譚敦慈傳授妙招，讓大家不發胖又沒剩食。

●三牲怎麼處理也有SOP 雞肉這些部分最好捨棄不要吃！

譚敦慈提到，其實以三牲的雞豬魚來說，最難處理的就是雞，她的料理與存放妙招大公開。此外，對於吃不完的年菜，許多人再次加熱的方式是加入新的食材，結果越煮越大鍋。對此譚敦慈提醒，重複加熱最容易累積毒素，尤其是湯類料理，剩菜重組的湯最好不要再喝了。

●1顆芭樂解18根香腸毒素！ 想來點清爽的？水果這兩樣千萬不能一起吃！

年節期間大家都喜歡的香腸，譚敦慈也傳授能大減亞硝酸鹽對身體危害的料理法，還有搭配哪些水果能排除毒害，讓年菜吃到開心也吃進健康，完整內容都在《健康療天室》第12集：每逢過年胖3斤？ 年菜這樣準備 從除夕吃到元宵沒問題？！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第12集 每逢過年胖3斤？ 年菜這樣準備 從除夕吃到元宵沒問題？！

(中時新聞網)