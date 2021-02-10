署長南下高雄慰問警員 傾聽基層心聲、拜早年 17:112021/02/10 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署署長陳家欽10日特別南下高市警仁武分局鳥松分駐所慰勉辛勞執勤的第1線員警。（高市警仁武分局提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署署長陳家欽10日特別南下高市警仁武分局鳥松分駐所慰勉辛勞執勤的第1線員警，並由分局長蔡文峰陪同與同仁座談，傾聽基層同仁心聲，座談過程中，署長不但關心員警春節休假情形，也不忘提醒員警注意身體健康，並向所有同仁拜早年，祝福全體同仁新年快樂、身體健康、家庭幸福。 《國際經濟》拜登擬漲最低時薪 CBO：提高所得、但造成裁員 拜登理念暗合孔孟？ 學者：中美關係應降溫、異中求同 (中時 ) #署長 #員警 #傾聽 #心聲 #拜早年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Chill 大使推薦─覺察身心的療癒境地 13:002021/02/09 生活 泰公開講／劉泰英：樂觀硬頸 面對後疫期挑戰 07:322021/02/10 政治 昔日對手陳柏惟陷罷免 顏寬恒曝真實心聲 20:162021/02/09 政治 邱澤感情空窗期農曆年會多陪媽 04:102021/02/10 娛樂新聞 奔騰思潮：翁履中》拜登戰略清晰 台灣看清楚了嗎 17:512021/02/09 海納百川 拜登團隊 籲設美中衝突降溫機制 04:102021/02/10 產業財經 春節疏運 高市設29處臨時停車場 04:102021/02/10 地方新聞 警政署長南下高雄 春節慰勉執勤交警 18:372021/02/10 寶島 陳時中掛保證 500萬劑莫德納疫苗年中到貨 10:102021/02/10 生活 農曆春節談話 總統：盼全球早日恢復正常 民主不完整但不放棄 18:082021/02/10 政治 高雄春節交通易塞熱點出爐 新增29處免費停車 16:352021/02/09 寶島 寶島熱門新聞 清潔隊員忙到蹲路邊吃便當 花蓮民眾拍照PO網感謝 - 寶島 春節工安不打烊 高市府突擊工地勞檢揪缺失 - 寶島 除夕圍爐東港海產街幾近滿桌 宅配料理業績增3成 - 寶島 埔鹽鄉長年節愛心不打烊 自掏腰包請貧戶吃年菜過新年 - 寶島 將軍小村人文薈萃 將庄藝文展見多位重量級藝術家作品 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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