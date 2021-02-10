警政署署長陳家欽10日特別南下高市警仁武分局鳥松分駐所慰勉辛勞執勤的第1線員警，並由分局長蔡文峰陪同與同仁座談，傾聽基層同仁心聲，座談過程中，署長不但關心員警春節休假情形，也不忘提醒員警注意身體健康，並向所有同仁拜早年，祝福全體同仁新年快樂、身體健康、家庭幸福。

(中時 )