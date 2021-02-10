苗栗縣警察局首次結合在地客家庄特色，研發印製110年加強重要節日安全維護工作，國語與客語對照版行車事故處理流程圖，協助民眾面對行車事故冷靜處理，並放置苗栗縣內火車站、公車站、高鐵站、旅遊服務中心及警察分駐所、派出所，歡迎民眾免費索取。

縣警局表示，因應在地客庄特色，加強重要節日安全維護工作加入客語說明，印製行車事故處理流程圖－當事人篇，以國、客語對照，教導民眾處理車禍事故流程，包括：發生輕微交通事故（無人受傷且汽車尚能行駛），應把握5大處理原則：放、打、劃、移、等，避免發生第二次交通事故。

另有警方可提供當事人登記聯單、道路交通事故現場圖、照片及初步分析研判表等資料；提供旅客使用智慧型手機掃描QR-code，即可進入警局外部網站／全國性服務申辦／道路交通事故資料申請系統(A1、A2)／申請道路交通事故現場圖、照片及初步分析研判表。旅客可至苗栗縣內火車站、公車站、高鐵站、旅遊服務中心及警察分駐所免費索取。

苗栗縣警察局長周煥興提醒，同仁注意處理各項事故服務態度，謹記「做人應有溫度，切入要有角度，處事要有速度」，因為大多數民眾一輩子可能僅進分駐所或派出所一次，如受到警察熱忱協助解決問題，將會一輩子感謝銘記在心。

(中時 )