金牛年即將到來，單身的人可能有心儀對象但羞怯啟齒告白，或是交往多年男女朋友，到底適不適合在今年締結良緣走入家庭？知名「旺好運」命理師、台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙透過「滿分五顆星的桃花指數」，提供12生肖民眾觀察牛年的感情婚姻運勢。

知名命理師楊登嵙。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）

生肖－牛

桃花指數：★★☆☆☆

正在戀愛的情侶，感情容易發生問題，受太歲影響，情緒波動較大，相處間要小心謹慎，千萬不可意氣用事，以免一時衝動而讓感情破裂，有問題要溝通，互相體諒遷就，人緣容易有口角，建議盡快調整自己的態度，改善人際關係。

生肖－虎

桃花指數：★☆☆☆☆

屬虎的朋友2021年桃花運較弱，即使出現桃花也多爲霧水桃花，難有結果。受【寡宿】影響，感情上容易出現孤單落寞的現象，容易與戀人發生口舌矛盾，生活中彼此要互相包容，多增加溝通，才能維持原有的良好關係。今年感情易出現問題的月份，是農曆2月、3月、及6月份，遇事必須沈著冷靜處理，以免勞燕分飛。

生肖－兔

桃花指數：★★☆☆☆

屬兔的朋友今年年逢【寡宿】對朋友及伴侶要求苛刻，容易引起對方不滿，若不注意及時加以改善，今年便會形影單只。此外感情思想必須看開些，得失隨緣，切勿太執著。感情容易發生矛盾的月份，是農曆3月及5月，期間彼此要互諒互讓。

生肖－龍

桃花指數：★★★★☆

屬龍的朋友2021年會有不少機會接觸異性，社交活動比較頻繁。但受【寡宿】影響，多數 爲擦肩而過，真正能發展爲知己伴侶的少之又少，一切只能隨緣，切勿強求。對於已有伴侶的人士，今年農曆2月、8月、及12月份必須小心維繫，慎防感情出現危機。

生肖－蛇

桃花指數：★★★★☆

屬蛇的朋友2021年感情尚可，三合爲好合之象，已在熱戀中的男女，不妨考慮在今年 結婚；未有對象者，可主動去爭取；但受【白虎】影響，情侶或夫妻間容易受外人挑撥離間而影響感情，遇事宜多加溝通，尋找其根源把問題解決，不至于影響雙方的感情幸福。今年農曆3月、4月、及8月份桃花運尚可，應把握良機向新一步發展。

生肖－馬

桃花指數：★★★★★

屬馬的朋友2021年桃花運頗旺，對單身人士而言，可在今年展開追求，極易與心上人共譜婚緣，而對於談戀愛已久的人，則適宜結婚。特別在春夏季之間，感情會多姿多彩，正是締結良緣的好時機，有望修成正果，抉擇方面切勿拖泥帶水，以免誤己誤人。

生肖－羊

桃花指數：★☆☆☆☆

屬羊的朋友2021情緒起伏不定波動較大，感情上亦變幻莫測難以捉摸。沒有伴侶者，今年好於幻想追求完美，但終歸美夢成空。已有伴侶者，則應互諒互讓，避免一時沖動而使感情破裂，小心維繫，勿對另一半諸多挑剔，遇事多互相包容。

生肖－猴

桃花指數：★★★★☆

屬猴的朋友2021年桃花運尚佳，對於單身人士能從身旁的異性中覓得心儀對象，宜好好把握。而已婚人士則小心因犯婚外桃花而影響夫妻感情。今年農曆1月、2月、10月、11月份期間感情進展較順利。農曆3月、5月份感情容易無風起浪，彼此間要多加包容。

生肖－雞

桃花指數：★★☆☆☆

有戀愛對象者，不妨採取攻勢。但受【華蓋】影響，今年情緒波動甚大，時有喜怒無常，謹記不要義氣用事，否則必定感情破裂，飽嘗失戀之苦。與人交流注意口角，較難找到知心好友。防三角戀愛，女人要自保名節，男人應防家庭破碎，會被小人暗害，得不償失。

生肖－狗

桃花指數：★★★☆☆

2021年屬狗的朋友感情狀況陽盛陰衰、男泰女否；對男性較爲有利，女性則平平。今年男性而言，未談戀愛的可多留意身旁的女性，有機會找到伴侶，正在談戀愛者，可以談婚論嫁了；至於女性，感情則屬平淡而論，宜守不宜攻，應防外桃花，盡量少接觸，有夫有妻之異性。

生肖－豬

桃花指數：★☆☆☆☆

今年桃花運很弱，與異性難以投緣，頗多爭拗。若想避免感情破裂，切勿意氣用事，否則便會讓第三者有機可乘！今年感情最易出現問題的月份，是農曆的1月、3月及11月，必須提高警惕。

生肖－鼠

桃花指數：★★★★☆

2021年屬鼠的朋友感情上會出現一些意外的情緣，但多爲霧水桃花，千萬不可陷入太深，以免誤己誤人。單身的朋友感情上要隨緣不可強求，因害太歲影響，今年情緒波動較大，極易因小事而爭執矛盾，情侶間要互諒互解，才能維持良好的感情關係。

(中時新聞網)