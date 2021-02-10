日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，一所高中因為發生群聚感染遭到中傷，但近期收到匿名民眾送來的22束送暖花束，讓師生有勇氣走過「二度傷害」，面對中傷言論。

日本讀賣新聞報導，靜岡縣靜岡市靜岡城北高中，日前發生群聚感染，在網路上接連被網友中傷，但本月7日收到匿名市民送來的22束花，還附上鼓舞信件，為師生加油。

學生們看到花束都面露微笑說，這些花給了他們勇氣。

城北高中今年一月發生師生確診感染，並在同月28 日被靜岡市政府認定為群聚感染；進入2月後沒有新增確診病例，靜岡市政府本月5日宣布群聚感染平息。

隨著校內疫情告終，城北高中從1月22日起實施的停課措施也結束，學生們從本月8日起復課。

城北高中被認定發生群聚感染後，網路上開始出現中傷留言，也有人打電話到學校用強硬口氣說「告訴我誰確診」，讓師生飽受疫情下的「二度傷害」。

城北高中表示，本月5日接到地方花店來電說，有人看到學校被中傷的新聞後，希望送花為學校打氣。這些花束在7日傍晚送到3個學年共21個教室，還有一束送到教職員室，總計22束花。

送花的匿名人士在信上寫到，得知有人中傷學校後，對同樣身為靜岡市民除了覺得可恥，也感到氣憤，所以希望為學校師生加油打氣。

信上還說，等到出了社會，因為不講理而讓人感到痛心的事，相信一定還有很多，「但是，一定也會有跟自己站在一起、為自己加油鼓勵的人」，希望大家持續懷抱著夢想與希望，穩步地走自己的道路。

這22束花被放在每間教室的講台上，學校復課後，校長在朝會時為全校學生朗讀這封信。一名3年級的男學生說，停課時覺得心情低落，但現在變得開朗了；另一名男學生說，很高興在地民眾為他們加油。

城北高中校長渡邊紀之說，雖然中傷言論沒有停止，但已開始從畢業生等人方面接到例如「城北高中是好學校」、「大家加油」等聲援訊息。

渡邊說，這些花束給予師生非常大的勇氣，不能直接跟送花的人表達謝意覺得遺憾，但真的非常感謝。

(中央社)