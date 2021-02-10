賞梅帶動商機，信義鄉農會梅子夢工廠門庭若市。（廖志晃攝）

信義鄉梅花季進入尾聲，櫻花季接力登場。（廖志晃攝）

防疫期間，國境封鎖，帶動國內旅遊熱潮，信義鄉梅花因寒流來襲，花期延長2周，吸引遊客上山賞花也帶來賞梅商機，包括東埔溫泉區、鄉內餐飲旅宿和農民都大發利市，信義鄉農會梅子夢工廠還創下單日營業額85萬元佳績。

信義鄉梅花今年花況勝於往年，主要賞梅區包括烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場和外坪頂，梅花季期間都是人聲鼎沸，農民在田園阡陌間設攤，販售自家生產的高山蔬菜水果，標榜「很慢」最新鮮，都是生意興隆甚至供不應求。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，今年賞梅季逢防疫期間，遊客湧入空氣新鮮的山區賞梅；梅花經過幾波寒流催化，報復性盛開而且花期延長；信義鄉農民很努力種植優質高山蔬果，獲得賞花遊客青睞，幾乎人手一袋，堪稱天時、地利與人和兼具。

由於位於陳有蘭溪畔，土壤肥沃加上日夜溫差大，信義鄉生產的葡萄品質絕佳，也是過年最佳伴手禮，往年，農民採收後都是賣給中盤批發商，貯存在都會區冷凍庫，等待春節時再釋出進入市場販售；不過，今年農民自留的葡萄賣到缺貨，因此還向中盤商買回葡萄自己賣，也是20年來首見的情況。

黃志輝說，賞梅季期間，信義鄉的餐廳、小吃店都是門庭若市，業績比往年成長1倍，東埔溫泉更是一房難求。

信義鄉農會梅子夢工廠展售各種農特產加工品，營業客也是屢創佳績，單日營收突破85萬多元，其中，熱門商品梅子霜淇淋1天就賣出2萬6035元。

(中時 )