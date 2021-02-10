新北市長侯友宜傍晚也前往探視慰問，盼醫院全力搶救。（翻攝）

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖今（10日）下午3時許，準備外出執行巡邏勤務時，突然在派出所外的機車旁昏厥，當場失去生命跡象，中正橋同仁立即予以CPR急救，由救護車送往新店慈濟醫院，目前安裝葉克膜搶救中，市長侯友宜傍晚也前往探視慰問，盼醫院全力搶救。

據悉，張姓巡佐現年50歲、警專第9期，已婚育有1子，今（10日）下午3時許，準備外出執行巡邏勤務時，在派出所門口還跟民眾談話，隨後獨自前往機車停放區，準備騎乘警用機車外出巡邏。

豈料，張姓巡佐突然身體不適昏厥，同事發現後連忙上前查看發現他已無生命跡象，緊急施以CPR急救，並通知消防局派遣救護車協助送往新店慈濟醫院急救，院方於下午5時10分成功安裝葉克膜維持全身身體機能。

永和警分局表示，第一時間聯繫家屬前往醫院外，警察局與分局將全力協助張姓巡佐及家屬。

侯友宜於傍晚前往新店醫院探視並拜託院方全力搶救，侯友宜說，張姓巡佐下午出勤時突然昏厥，第一個時間聽到這樣一個消息，馬上打電話給慈濟醫院的張院長，希望能夠在最緊急的時刻能挽回張姓同仁的生命。

此外，在小年夜特別祈禱也祝福更期盼張姓員警能夠早日康復，希望大家同心協力能夠從鬼門關把張姓同仁搶救回來。

(中時新聞網)