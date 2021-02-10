每到過年前不少公司會舉辦尾牙或春酒，犒賞員工一年來的辛勞，明星藝人也不例外，日前丫頭（詹子晴）邀請演藝圈的好友們參加尾牙，超過20多名常出現螢光幕前的藝人共襄盛舉；除了廠商贊助的獎品外，還玩起「人體娃娃機」一把抓鈔票，現場氣氛超歡樂。

8日晚間丫頭辦了一個小型尾牙，專屬於藝人好友的，過程中有吃有喝又有玩，她當起主持人帶大家玩遊戲，讓不少人都能把獎金帶走，一個是「讀秒遊戲」，花新台幣100元按計時器，最接近8秒的人就能把獎金拿出，獎金一度到4000元。

網紅林進在IG分享參加丫頭舉辦的尾牙心得。(圖/ 摘自林進IG)

超過20多名藝人參加丫頭舉辦的尾牙，女演員楊雅筑也有出席，且事後感謝丫頭花時間籌辦這個活動。(圖/ 摘自楊雅筑IG)

另外一個遊戲則是「人體娃娃機」，就是模擬娃娃機台，只要伸手進去裝滿鈔票的箱子裡，一把抓起後，抓到多少錢都能拿走，網紅林進在IG表示，一桶錢有3個人分，前面2位各抓了新台幣7000元左右，剩下的新台幣17000元左右都被最後一位拿光，現場因為遊戲環節，炒熱氣氛，讓他們忍不住直喊「真的好爽啊」。

而不少獎品是由廠商贊助，像是郭書瑤（瑤瑤）抽到價值上萬元的度假券，綜藝咖無尊（謝駿毅）則獲得一台電動麻將桌，讓現場其他人都羨慕不已。事後，楊雅筑也在IG感謝丫頭的辛勞，祝福大家人氣都能繼續旺下去。

這次藝人尾牙出席的人包括，庹宗康、KID（林柏昇）、愛紗、黃小柔、楊雅筑、小優（游振宜）、成語蕎、吳怡霈、阿達（昌璟翔）、鮪魚（徐瑋吟）、愛雅（張艾亞）、徐凱希（鴨子）、巫苡萱、曲曲（凃曲羿）、陳敬宣、玉兔（鄭如吟）、林曜晟（博焱）、陳向熙、夏乙薇和網紅林進等等，超過20多人參加，現場相當熱鬧。

(中時新聞網)