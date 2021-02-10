大陸一名19歲女孩肖肖（化名）膚白貌美，一雙大長腿又直又細，超模般的身材讓不少女孩羨慕不已，不料最近她的大腿常常疲憊無力，走路就像踩在棉花上一樣輕飄飄，最後甚至抬都抬不起來，失去行走能力，同時伴隨小便困難等症狀，令人匪夷所思。醫生耐心詢問後，才發現原因竟和長期吸食「笑氣」有關。

《北京晚報》報導，某日深夜，肖肖在男友陪同下前往杭州市中醫院掛急診，此時她已雙腿疲軟、無法行走，就連小便都排不出來。其實早在2天前，肖肖和男朋友就曾到市中醫院就診，當時接診的是神經內科副主任主任醫師方芳。

方芳對2個年輕人印象深刻，「一般到我這邊看病的都是中老年人，年輕人很少見的。」加上肖肖個子高、皮膚白，當天又穿著超短褲，露出纖細大長腿，很是吸睛。患者表示，她最近腿總是麻麻的、沒力氣，走起路來搖晃不穩，已經持續了2個多月。

經過相關檢查，醫生發現肖肖其中一條腿的肌力為4級，稍低於正常的5級，且膝跳反射明顯減弱；方芳透露，以肖肖的年紀來說，腦血管疾病概率不大，但她也沒有其他明顯症狀，雖然偶爾心情不佳，但整體情緒穩定，睡眠也不錯，一一排除後心理逐漸有了底，於是小心翼翼試探「平常有沒有什麼不良的生活習慣？」

在醫生追問下，肖肖緩緩吐出原因，原來她年紀雖小，但早早步入社會，某次在朋友推薦下開始吸食笑氣，之後只要心情不好就會吸，頻率大概是每週一次。據悉，俗稱「笑氣」的一氧化二氮是一種麻醉劑，吸食後會導致智力、視聽能力、手的靈活度降低，長期接觸可引起維生素B缺乏症、肌肉麻痺等，甚至引發窒息。

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(中時新聞網)