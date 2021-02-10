可口可樂公司（Coca-Cola）今天表示，很快將在美國首度開始販售裝在百分之百可回收塑膠瓶中的蘇打飲料。

法新社報導，可口可樂公司表示，本月將開始在加州與佛羅里達等數個州推出百分之百可回收塑膠瓶，新包裝尺寸為13.2盎司（約375毫升），用於普通可樂和健怡可樂等品項。

可口可樂公司將於本月及今年稍晚，在特定市場推出百分之百可回收塑膠瓶包裝的其他汽水與瓶裝水。

根據官網，美國是全球第19個使用完全可回收塑膠瓶的市場。這項新措施讓整個北美地區減少使用的塑膠比2018年少20%。

可口可樂已設定目標，在2030年前使用至少50%的可回收塑膠。

非政府組織「擺脫塑膠」（Break Free From Plastic）去年12月連續第3年點名可口可樂、百事公司（PepsiCo）及雀巢公司（Nestle）為全球最大塑膠污染源頭，呼籲這些集團在全球終結一次性塑膠包裝。

(中央社)