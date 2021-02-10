知名命理師、台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供12生肖民眾，今年牛在健康運勢上要注意預防的地方，其中屬牛正值太歲，多在腸胃消化與免疫系統做好保健；屬兔、蛇、馬、羊、豬的民眾，則要提高警覺避免災害

生肖－牛

2021年屬牛的朋友值太歲，身體健康方面常會有小感冒、小病痛的狀況發生，要特別小心急性腸胃炎的病症，除此之外也要留意脾胃、腸道、消化系統方面的疾病。

生肖－虎

屬虎的朋友今年有「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆1、4、10月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，睡眠充足不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

生肖－兔

屬兔的朋友今年犯「血刃」煞，身體容易受傷，「絕對不可」參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆8月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

生肖－龍

屬龍的朋友腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律。幸得「福德」吉星，只要多加防範問題不大；即使不幸得病，也能找到良醫將病治愈，終無大礙。

生肖－蛇

屬蛇的朋友年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心血管方面疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆1、5、7月份更需提高警惕。

生肖－馬

生肖屬馬的朋友們容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。有「天厄」凶星出現，多注意意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，「不要做」危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。

生肖－羊

年犯「天哭」，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

生肖－猴

屬猴的朋友受到「月德」解救，只要多加保養，身體上沒什麼大礙。平時必須注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外平時應注重保養，特別留意泌尿系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做一下全面檢查，以免讓病情嚴重。

生肖－雞

屬雞的朋友今年身體狀況甚爲普通，大病沒有小病不斷，忌吃油炸一類的食物，可以把毛病降低。因逢「五鬼」入宮，需防暗疾，若發現有小病痛為安全起見還是盡快找醫生檢查診治，需要提高警惕切勿拖延，忌至陰廟。

生肖－狗

屬狗的朋友一些病痛在所難免，但不會很嚴重，只是要留意腹部的毛病，注意飲食衛生可以減低染病的機會。此外會有神經緊張的傾向，應盡量休息，多做適量運動以放鬆身心！

生肖－豬

屬豬的朋友因爲流年行煞星，要小心意外、車禍等事。「不可」參與危險性運動，例如登山，潛水等活動，若要外出旅遊也做好安全措施，可減低受傷機會。

生肖－鼠

屬鼠的朋友今年體質較弱，小病頻仍，要多休養生息，才能保持身體健康。避免激烈運動，留意肢體方面的問題，容易扭傷折損。切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。

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(中時新聞網)