「法拉利姐」張婷婷因名車被刮爆紅，然而近年來她的聲勢大不如前，儘管自掏腰包出唱片，還將事業拓展到大陸但都不順利，如今連跑車都已經變賣掉，目前正在當直播主，每個月至少能賺4萬，生活終於穩定下來，然而9日卻傳出她到醫院掛急診的消息，對此，經紀人也回應了。

張婷婷8日在臉書表示，「婷婷整個臉都腫了身體出現狀況，先吃藥看醫生如果沒有好再去大醫院，已經身體很不舒（服），12月賞星錢也沒收到，心情很不好，希望台灣臉書的客服可以聯絡我，謝謝」，過了幾個小時後，她又在臉書上傳3張照片，只見她吊著點滴，看起來十分虛弱。

張婷婷透露，「這次比想像中還嚴重，經紀人陪婷婷來掛急診，醫生說要住一晚觀察，還要做所（有）的檢查～斷層掃描、X光、抽血檢查、細菌培養，所以要明天早上才能出院，大家平時要注意身體狀況」，也引來大批網友關心，「加油，好好照顧自己啊，祝婷婷早日康復」、「快過年了，請保重身體，祝願早日康復」。

據《三立新聞網》報導，張婷婷的經紀人表示她是體內發炎，「初步判斷是之前整形所造成的」，需要服用一周的抗生素，才會知道後續的情況如何，而情況稍微好轉的張婷婷，也將在除夕夜下午1點現身龍山寺送愛心給街友。

(中時新聞網)