桃園醫院爆發群聚感染，確診足跡遍布桃園各區，消毒大隊1個月來穿梭各地忙消毒，2月22日開學前還要完成768個高中職以下學校和公私立幼兒園，桃園市長鄭文燦要慰勞173名防疫消毒隊員，針對133位經常出勤者發5000元禮券、其餘則發3000元禮券獎勵。

環保局長呂理德在防疫會議表示，環保局辦理桃園市生活圈暨清潔周環境消毒計畫，在2月3日至10日期間，由環保局防疫消毒大隊及國軍33化兵群總計出動1250人次，針對34處生活圈（450里）及144處宮廟進行環境消毒工作。

開學前也祭出環境消毒計畫，環保局將於2月17日開學前，針對全市357間私立幼兒園、36間非營利幼兒園進行環境消毒；另針對375間高中職以下學校，也將自2月17至19日進行消毒，並將協請國軍33化兵群支援消毒桃園、中壢、蘆竹、龜山及楊梅區等120間學校。

呂理德也表示，環保局也規畫防疫消毒隊員獎勵計畫，針對部桃專案參與市內環境消毒作業有功人員給予獎勵，目前桃園市共編組有173名防疫消毒隊員，考量實際從事作業辛勞程度，針對經常性出勤者（約133人）每人發5000元禮券獎勵，其餘發3000元禮券獎勵。

鄭文燦說，環保局已經完成了全市30幾個生活圈的社區大消毒，但是在2月22日開學前，還有300多個幼兒園、300多間學校要完成消毒，非常辛苦，特別請環保局要在過年前發給173位消毒大隊的成員，值勤密度比較高的給5000元的禮券，如果一般支援勤務的給3000元的禮券，多次強調消毒大隊跟33化兵群真的非常辛苦，將擇定適當的時間，到33化兵群感謝。

鄭文燦也頒贈慰勞各區公所居家檢疫工作人員獎品，感謝各公所里幹事等基層工作人員辛勞。他表示，桃園過去1年來居家檢疫人數高峰期達5300人，部桃回溯專案時再度支援3000多人，待疫情趨緩後，市府將研議由民政局與各區公所，針對里幹事等基層工作人員，在防疫津貼以外，提供更多獎勵活動。

(中時 )