通霄警分局在苗47線與社柑3路路口前涵洞出口加裝危險路口告示牌，不過民眾認為遏止車禍的效果有限。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線與社柑3路路口，因S型道路設計，經常發生車禍，是地方交通的沉痾，儘管該路口已經畫設網狀線、警告標誌並增設特種閃光號誌，仍遏止不了車禍頻傳，地方民眾期盼於路口增設紅綠燈，透過號誌強制讓來往車輛暫停後再前行，減少車禍憾事發生。

苗47線與社柑3路路口車禍頻傳，長期關注此路口苗栗縣議員張顧礫指出，該路口鄰近高速公路涵洞，苗47線西往東的車輛一出涵洞，就會遇到1路口與S型道路，行駛曲線車道中，車輛因A柱遮擋視線容易與社柑3路來車碰撞，經警方統計，1年至少有5至7件車禍發生於此路口，近年也曾有死亡車禍。

地方要求改善苗47線與社柑3路路口，除了既有網狀線、苗47線畫設「慢」字、社柑3路畫設「停」字標誌，也陸續增設特種閃光號誌，警方亦在前方路口掛出「危險路口」告示牌，但效果不彰，在地民眾直指曾在半年內看見至少5起車禍，S型道路車輛不但會越線行駛，路彎也不見減速。

苗47線做為內區往苑裡市區的重要道路，當地居民都知道車多，所以行經社柑3路路口會減速慢行，但里長指出路口沒設紅綠燈，外地人以為只是一般田間小路車少，路口沒有減速，不注意就會對撞，導致路口護欄傷痕累累，縣府修不勝修，只有閃燈號誌確實不夠。

地方盼早日解決交通沉痾，避免車禍頻傳浪費社會成本，希望在路口增設紅綠燈，讓沿線紅綠燈連動，來往車輛順暢通行之外，也能利用停燈秒數，讓車輛遵守「紅燈停、綠燈行」原則，爭取路口反應時間，並且在S型路口前加強電子式號誌示警。

苑裡鎮苗47線西往東的車輛一出涵洞，就會遇到1路口與S型道路，車輛多半會注意第一個路口，而忽略S型道路還有1路口。（巫靜婷攝）

苑裡鎮苗47線西往東的車輛一出涵洞，就會遇到1路口與S型道路，路旁護欄常因車禍擦撞損毀。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮社苓里苗47線與社柑3路路口，因S型道路設計，用路人駕駛習慣不佳，經常發生車禍。（巫靜婷攝）

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