杉林溪鬱金香迎春綻放，色彩繽紛，爭妍競艷。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區，種植13萬株、22個不同品種的鬱金香，已經進入盛開期，花期將延續到2月底；園區1200棵櫻花，預估在2月下旬陸續綻放；有國色天香之喻的牡丹花，總共有2萬多株，將於3月初接力登場。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，杉林溪園區擁有森林、飛瀑、流泉及雲霧等景觀，環境清新潔淨，蓊鬱森林有豐沛的天然芬多精，瀑布有負離子，營造清幽、靜謐的氛圍，最適合旅遊踏青，大口「森」呼吸。

江華章說，杉林溪園區海拔1600公尺，類似溫帶氣候，適合栽培鬱金香，今年推出13萬株、22個不同品種的鬱金香，形成色彩繽紛的壯觀花海，防疫期間，讓遊客不必出國就能體驗荷蘭風情。

因應春節連假，園區以科學溫控方法，調節鬱金香花期，使得更多品種與數量的鬱金香，在春節期間同時盛開，無論種類與數量都是歷年最壯觀盛大，讓遊客流連花海間，體驗浪漫詩意，享用風味特色美食。

杉林溪園區種植椿寒櫻、普賢象櫻、霧社櫻、大島櫻、枝垂櫻、吉野櫻、八重櫻及山櫻花，總共1200株，錯落在青山綠樹間，櫻花盛開時，繁花似錦，還有翠綠的森林映襯，美不勝收。

杉林溪栽培2萬株、80多種品系的牡丹花，也是國內規模最大的牡丹花園，經過專業人員透過技術調控花期，將於3月初陸續綻放；鬱金香、櫻花到牡丹花接力登場，讓杉林溪的春天多姿多彩。配合政府防疫措施，進入杉林溪園區，必須測量體溫，務必全程配戴口罩。

(中時 )