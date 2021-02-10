警政署長陳家欽下午在高市警察局長黃明昭陪同下，前往高市警局交通大隊，慰勉春節期間堅守崗位辛苦維護交通的員警及協勤民力。（柯宗緯翻攝）

警政署長陳家欽今也前往仁武分局慰問同仁。（柯宗緯翻攝）

今天是春節連假首日，警政署長陳家欽下午在高市警察局長黃明昭陪同下，前往高市警局交通大隊，慰勉春節期間堅守崗位辛苦維護交通的員警及仁武分局同仁，頒贈春節慰勉金及發放春節紅包，讓員警及民力弟兄直呼「揪感心ㄟ」。

黃明昭向署長報告春節連假市警局交通疏導規畫與執行，及高雄市12處重要景點交通疏導勤務重點，為讓市民及遊客至南部遊玩能盡興，市警局與相關局處密切配合協商，另新增闢多處停車場及導引告示牌，以容納更多遊客及讓交通更順暢。

陳家欽聽取簡報後直說，交通是警方重點工作之一，也是高雄市長陳其邁非常重視關心交通工作，由於近來全球受新冠肺炎疫情的影響，春節連假國內旅遊觀光人數預估會比往年上升，如有塞車情事會影響遊客觀感及遊玩興致。

陳家欽認為，春假連假期間員警及民防、義警、義交、志工、守望相助隊等協勤民力秉持「警民一體」的理念通力合作，非常感謝投入大量警民力，針對全市各重要道路與旅遊觀光景點等加強交通疏導及管制勤務，期望運用執行力化解可能的交通瓶頸，讓遊客留下美好回憶。

陳家欽也與交大第一線同仁話家常及發放春節紅包，關心同仁執勤及生活狀況，並再三叮嚀年節勤務服勤時間較長，忙碌之餘要充分休息，把握輪休時間多陪伴家人。

陳家欽叮嚀同仁在疫情期間，務必謹守防疫SOP，平安健康照顧好自己，才有能量照顧更多的鄉親，隨後又馬不停蹄趕至仁武分局鳥松分駐所慰問第一線執勤同仁。期許在執勤員警及協勤民力的努力下，共同達到「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，讓民眾都能平安快樂過新年。

(中時 )