卓姓老翁在警方和縣府社會處的協助下搭機返台，結束在金門流浪的日子。（警方提供）

家住台灣的74歲卓姓老翁在去年底到金門，欲「小三通」中轉赴大陸依親未果，還花光身上的旅費，日前在超商拿2碗泡麵充饑，卻無錢可付，警方據報才發現他淪為街友，寒風中夜宿車站的辛酸原因，緊急通報縣府社會處協助返台，在過年前結束流浪外島的日子。

警方調查，在台灣已無親屬的卓姓老翁在去年12月中旬搭機來金，原欲經由「小三通」赴大陸與家人團隊，但小三通因疫情關閉1整年，迄今復航遙遙無期，讓滯留金門苦等的他將身上的錢都用光，已在金城公車站夜宿4晚。

數日未進食的卓翁，飽受飢寒交迫之苦，日前逕至超商拿了2碗泡麵欲充飢，卻身無分文可付，店家只得報警處理。金城派出所員警李玉祥及周鑫濠2人趕至，詢問下才知卓翁流落他鄉，餐風露宿的辛酸原因。超商店長獲悉原委，也深感同情不予追究。

金城分局為避免老人家再夜宿車站受凍，甚至驚嚇到不知情的民眾，立即將他帶回派出所安置，讓他吃上一頓熱食和洗上熱水澡，好好的休息一個晚上，並聯繫社會處在次日協助搭機返台，讓終於可以結束流浪日子的卓翁，在臨登機前不禁熱淚盈眶，一再感謝社會處與員警的幫忙。

金城分局長胡淑淨表示，服務民眾免於危難，一直是警方努力的目標，2位同仁處理急難事件得宜，工作表現值得肯定，將予公開表揚和行政獎勵。

(中時 )