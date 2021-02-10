新竹市立動物園紅毛猩猩雄大為找女友，6年前入贅到台北市立動物園，但因生性太害羞，始終單身，如今階段性任務完成，雙方園區討論近一年後，決定送雄大回家。新竹市立動物園也以全新展區迎接雄大，目前雄大返鄉已適應近一個月，農曆年前正式對外亮相。

32歲的雄大身高150公分、體重70多公斤，智商達6歲小孩，園長楊礎遠非常感謝台北市立動物園對雄大的悉心照料，雄大不僅個性更加活潑，還學會刷牙，更能平靜接受抽血等照護，之前在台北時還會玩撿寶特瓶吃零食的遊戲。

此次雄大回家，雙方園區工作人員多次往返場勘演練，接回雄大當天，還有專業獸醫與動物運輸人員隨行，負責照顧的保育員們忍不住紅了眼眶，還塞了許多蔬果給雄大當伴手禮。

新竹市立動物園為了迎接雄大回家，與清華大學學生一同合作改造展場，首先為了讓雄大可四處移動，製作多個繩索，接著還設置高低平台及水袋吊床，讓牠享受不同遮蔽歇息處。

雄大從前在新竹動物園期間，都不曾玩弄布景，此次回歸看到新家新布置，不僅撥弄石頭玩樹枝，日前寒流來襲時，牠一口喝掉熱呼呼薑汁牛奶，最近還愛上喝黑糖牛奶，胃口大開、適應良好。

動物園透露，雄大身世坎坷，疑似為非法走私來台，年幼時住進高雄集來農場獲完善照護，成年後搬進新竹市立動物園，之後入贅台北動物園6年，如今才再度回歸熟悉的家。新竹市動物園秉持友善動物的理念持續給予照護。園方也呼籲民眾勿購買走私動物。

(中時 )