農曆春節將至，但受疫情影響，不少觀光景點出現退房潮，不過餐飲業似乎躲過一劫，東港海產街的知名餐廳從除夕至初三幾近滿桌，當中雖有零星退桌但也馬上被訂走，加上宅配商品業績增3成，成功一掃「因疫蕭條」的窘境好過年。

東港鎮光復路段是知名的海產街，老店、新餐廳幾乎都集中在此，滿街特色海鮮料理應有盡有，每到假日都不缺朝聖人潮，但去年疫情爆發後，2至4月間生意慘澹無比，後因疫情趨緩有漸漸回溫，不料年關將至疫情又升溫，很憂心年要難過了。

業者稱，近來聽到不少觀光景點出現退房潮，除有鄰近的小琉球外，在地東港也有，不免會擔心連帶掀起「退桌潮」，幸只有零星退桌且馬上就被訂走，整體是出乎意料的好。據悉，老店東昇餐廳除夕店休外，初一至初三滿桌，而佳珍則是除夕至初三客滿，且都還有人詢問中。

東昇指出，老店客源穩定，多是在地或高雄人，而高屏地區的疫情相對穩定，所以影響較小。佳珍也稱，目前疫情對南部影響不大，退訂的幾乎都是北部客人，不過宅配商品的業績也因此提升，較去年增加3成。

佳珍說，宅配商品是在去年「因疫上線」的，疫情爆發後餐廳生意大受影響，因此將魚翅丸、鮪魚餅、花枝丸、飛魚卵香腸、烏魚腱等做宅配銷售，開闢另一通路舒緩窘境，而成效也還不錯，今年的訂貨量較去年高出3成。

但即使宅配銷量好、除夕至初三又滿桌，對佳珍而言也僅是「收支打平」，因為初四起訂單大量減少，加上未來疫情走向不確定，就怕淡季會比以往來得長，不過佳珍強調，很感恩還能趁過年賺一波，不會面臨經營困難。

(中時 )